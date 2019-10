Abtreibungsgegner hatten offenbar seinen Song "Small Bump" in ihren Kampagnen benutzt. In dem Lied besingt Ed Sheeran sein ungeborenes Kind, stellt sich vor, wie es im Körper der Mutter heranwächst und wie es aussehen wird, wenn er es in den Armen hält. Im Songtext heißt es:

You're just a small bump unborn, in four months you're brought to life

You might be left with my hair, but you'll have your mother's eyes

I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can

But for now you're scan of my unmade plans,

A small bump in four months you're brought to life

A small bump in four months you'll open your eyes

Für die Abtreibungsgegner das die perfekte Begleitmusik, während sie für den Schutz von ungeborenem Leben werben.

Ed Sheeran sieht das allerdings anders.

Der Sänger hat gerade zwei Wochen lang Konzerte in Irland gespielt und dabei mitbekommen, was mit seinem Song geschieht. Er postete daraufhin folgendes Statement in seinen Instagram-Stories: