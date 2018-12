Warum geht Ed Sheeran gegen "Viagogo" vor?

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger sich so auf die Seite seiner Fans stellt. Denn bereits auf früheren Tourneen wurden bei "Viagogo" Tickets verkauft, mit denen die Fans am Ende nicht zu den Konzerten eingelassen wurde. In Zürich bekamen die betrogenen Fans ihr Geld zwar zurück, vom Konzert hatten sie am Ende aber nichts. (SRF)

Das wollten Ed Sheeran und FKP Scorpio in Deutschland nun verhindern – und waren damit erfolgreich. "Viagogo" gerät immer wieder in die Kritik, die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor Käufen bei der Plattform: Dort würden immer wieder auch Tickets angeboten, die es in Wahrheit gar nicht gebe.