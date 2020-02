Latin Drum & Bass

Es passiert zwar nicht mehr all zu viel auf diesem Gebiet, aber südamerikanische Zappel-Percussion und hyperaktive Drum- und Bass-Beats passen einfach so unfassbar gut zusammen, dass sie hier natürlich auch erwähnt werden müssen. Bestes Beispiel und gleichzeitig größter Hit dieses Subgenres: Dj Marky & Xrs feat. Stamina Mc - LK (Carolina Carol Bela). Nicht ganz so bekannt, aber mindestens ebenso gut: Fernanda Portos “Sambassim” im DJ Patife Remix (YouTube).