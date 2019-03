Oh mein Gott, "Modern Talking" kommen zurück?!? Nein. Das Gerücht wabert zwar gerade durch die sozialen Medien, aber ist so nicht ganz korrekt: Dieter Bohlen wird nach 16 Jahren Bühnen-Abstinenz ein Solo-Konzert geben – und auf dem möchte er unter anderem "Modern Talking"-Hits spielen. Ohne Thomas Anders. ( Stern )

Für "Modern Talking", aber auch für "Blue System" und für zahlreiche "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner ( bento ). Und eben diese Songs möchte Bohlen am 31. August in Berlin live performen.

Das sind die besten Tweets zum vermeintlichen "Modern Talking"-Comeback – das Comeback, auf das niemand gewartet hat: Ein guter Start in eine gute Woche.

Okay...?

Es will einfach nicht aufhören.

Das ist wie in einem Godzilla Film. Du denkst, das Monster ist endgültig tot und am Ende sieht man, dass sich das Vieh vermehrt hat und es ziemlich sicher eine Fortsetzung gibt. #ModernTalking

Das #ModernTalking "Comeback" ist ohne Thomas Anders und die Tickets gibt es bei BILDplus. Das ist in etwa so, als würde die Pest zurückkehren, aber nur alle anstecken die auf Facebook sind.

Diese zarte Drosselstimme zu verstecken, wäre aber auch fatal. Der Hit in jedem Seniorenheim. #ModernTalking pic.twitter.com/pdbi1IXvfi