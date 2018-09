Wer aktuell etwa bei Spotify nach dem Berliner Trio sucht, findet – nichts. Jahrelang haben sich die Musiker gewehrt, ihre Musik bei den Streamingplattformen zu veröffentlichen. In einem Interview mit den "Westfälischen Nachrichten" hatte Sänger und Gitarrist Farin Urlaub das damit begründet, dass bei Spotify für die Künstler fast kein Geld übrig bleibe. Deswegen sei er "strikt dagegen".

Das hat sich nun offensichtlich geändert – auf ihr Website kündigte die Band an: "Um auch in Zukunft eine weltumspannende, ganztägige Versorgung mit echter Die Ärzte-Musik zu gewährleisten, bieten wir ab dem 16. November 2018 alle nicht verbotenen Die Ärzte-Alben auch zum Streamen an."