Der Text gibt dann noch mehr Informationen Preis und scheint Spielorte für eine anstehende Welttournee aufzulisten. Zeit für einen Hype? Immerhin gab es 1997 und 2007 jeweils eine "Alive"-Tour – 2017 wäre es also mal wieder an der Zeit.

Leider nichts dran?

Aber: Einige Sachen passen nicht zusammen. Zum Beispiel soll ein im Code angegebener Gig in "Stratford-upon-Avon" im Vereinigten Königreich stattfinden, doch das dortige Global Gathering Festival wurde 2006 zum letzten Mal abgehalten. Es wirkt daher so, als habe jemand einfach die Tourtermine der 2006/2007er "Alive"-Tour aus dem Wikipedia-Eintrag kopiert und in die codierte Videobeschreibung eingefügt.

Das im Video gespielte Lied ist außerdem kein neuer Song, sondern das verlangsamte und in einem Loop gespielte Intro von "Robot Rock/Oh Yeah", wie Redditor D4F7 bemerkt.

Zu guter Letzt wird im Video das gleiche Logo verwendet wie bei der letzten Alive-Tour. Würden Daft Punk das wirklich tun?

Nein.