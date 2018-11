Gerechtigkeit

AfD-Jugendverband in Niedersachsen löst sich auf

...weil er vom Verfassungsschutz beobachtet wird

Die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) hat ihren Landesverband Niedersachsen aufgelöst. Zudem soll jedes einzelne Mitglied dieses Verbandes aus der JA ausgeschlossen werden. Der Grund dafür: Der Verband wird seit September vom niedersächsischen Verfassungsschutz beobachtet.

Wie kam es zur Beobachtung durch den Verfassungsschutz?

In Niedersachsen wird die Junge Alternative von den Behörden als verfassungsfeindlich eingeschätzt. Das hatten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Anfang September bekanntgegeben.

Der frühere niedersächsische JA-Landeschef Lars Steinke hatte den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem Facebook-Post als Verräter bezeichnet, im August war er deshalb abgesetzt worden. In einer WhatsApp-Sprachnachricht rechtfertigte er außerdem den Überfall Hitlers auf Polen (NDR).

Doch auch auf der offiziellen Facebookseite der JA Niedersachsen hatte es laut NDR weitere geschichtsrevisionistische Mitteilungen gegeben – dort hieß es etwa: "Neben den ominösen zwölf Jahren deutscher Geschichte treten Hunderte Jahre weiterer deutscher Geschichte vollkommen in den Schatten."

Was ist nun der Plan der AfD-Jugend?

Beim JA-Bundeskongress stimmten zwei Drittel der anwesenden Mitglieder für die Auflösung des niedersächsischen Landesverbandes, teilte die Junge Alternative mit. Gegen den Bremer Landesverband wurden zunächst keine Konsequenzen gezogen. Die Vorwürfe seien nicht so massiv wie in Niedersachsen, sagte JA-Sprecher Torben Braga der Deutschen Presse-Agentur.

Die Junge Alternative plant aber bereits, einen neuen Landesverband in Niedersachsen zu gründen – im Januar soll es schon so weit sein. Gegen die AfD-Nachwuchsorganisationen demonstrierten am Sonntag in Barsinghausen rund 1000 Menschen. Sie zogen nach Polizeiangaben friedlich vom Bahnhof ins Stadtzentrum. Am Rande des Bundeskongresses der JA kamen am Mittag noch einige Dutzend Gegner zu einer Kundgebung zusammen.