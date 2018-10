Seit verganener Woche Montag moderierte er beim Berliner Radio 98.8 KISS FM die Morgensendung. Schließlich war dies sein Lebenstraum: "Ich wollte schon immer meine eigene Radioshow und die hab ich mir jetzt gegönnt", sagte er im Vorfeld.

Toll, Glückwunsch! Oder doch nicht?

Zwei Tage lang hielt Bushido durch und war von 6 bis 10 Uhr morgens in der Redaktion. Am dritten Tag waren seine Frühaufsteh-Kräfte am Ende: Erst fiel er wegen Krankheit aus, dann kündigte er komplett. Am Freitag soll er den Radiokollegen eine Sprachnachricht geschickt haben. Die Message: "An dieser Stelle möchte ich euch leider mitteilen – ich bin raus" und "fetten Respekt", "dass ihr euch jeden Morgen so früh in den Sender begebt" (Berliner Kurier).