Uni und Arbeit

Studierende aus China, Angst aus Deutschland

Chinesische Studierende erzählen, wie das Corona-Virus ihr Leben in Deutschland verändert.

Wenn sich Yumeng J. mit Freunden und Bekannten trifft, hat sie seit einigen Tagen ein neues Ritual. Noch bevor die Verabredung stattfindet, schreibt sie allen in einer Nachricht, dass es ihr gut gehe und sie gesund sei. "Ich möchte ihnen ihre Bedenken nehmen und sie beruhigen", sagt die chinesische Studentin, die in Merseburg bei Leipzig lebt. "Ich verstehe ihre Ängste."

Es sind jedoch nicht nur Ängste, mit denen Yumeng in den vergangenen Wochen konfrontiert wurde. Seitdem das Corona-Virus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV zum ersten Mal in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan auftrat, müssen sich viele Asiatinnen und Asiaten Bemerkungen anhören, auch in Deutschland.

Mit mehr als 40.000 Studierenden sind junge Menschen aus China die größte Gruppe von "Bildungsausländern" an deutschen Hochschulen.

Die Zahl steigt, seit Jahren pflegen deutsche Universitäten einen intensiver werdenden Austausch. Viele sind stolz auf die Kontakte ins bevölkerungsreichste Land der Erde. Doch neben Bildung und Wissen wurden auf dem Campus den vergangenen Tagen auch zunehmend Angst und Vorurteile ausgetauscht.

Im thüringischen Nordhausen stellte das Gesundheitsamt zwei chinesische Studienbewerber unter Quarantäne, die Erkältungssymptome zeigten. Keiner der beiden war zuvor in Wuhan oder hatte Kontakte mit Menschen von dort. In Sachsen-Anhalt fragte eine Zeitung, ob chinesische Studierende das Virus in den Saalekreis bringen könnten. Und in Passau verbreitete sich über die anonyme Chat-App Jodel eine gefälschte Zeitungsmeldung, in der es hieß, das Virus sei über Studierende auf den Campus gelangt. In beiden Fällen sind keinerlei Erkrankungen bekannt.

Das Corona-Virus musste in Deutschland gar nicht erst groß auftreten, um Vorurteile gegen Menschen aus Asien sichtbar zu machen.

Auch Yi S. hat das erlebt. Die 28-jährige Studentin lebt seit drei Jahren in Greifswald, "von ganzen Herzen gerne" wie sie sagt. Doch in den vergangenen Tage war manches anders. "Ich wollte es nicht zugeben", sagt sie. "Aber in den vergangenen Tagen hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass mein AIchussehen eine Rolle spielt." Wenn sie abends durch die Fußgängerzone geht, sagt Yi, habe sie jetzt oft das Gefühl, angeschaut zu werden. Fremde drehten sich um.

Seitdem sie mit ihren Freundinnen und ihrer Familie auf WeChat über das Corona-Virus schreibe, könne sie sich in der Universitätsbibliothek kaum noch auf die anstehenden Klausuren konzentrieren. "Ich schaue zur Zeit mindestens einmal pro Stunde aufs Handy."

Ihre Familie lebt in einer Nachbarregion von Wuhan, beide Eltern säßen wegen der Ausgangssperre seit Tagen in ihrer Wohnung, erzählt Yi. "Wenn sie Lebensmittel brauchen, werden sie ihnen vor die Tür gebracht. Erst wenn der Lieferant weg ist, gehen sie raus." Doch mindestens genauso viele Gedanken macht sich die Studentin um das, was Bekannte ihr berichten. Gerade passieren Dinge in Deutschland, die Yi bislang nicht kannte.

Eine Freundin sei in Frankfurt in einer Apotheke gefragt, ob sie einen Mundschutz kaufen wolle. Das Personal hielt zu ihr Abstand. Eigentlich hatte die Freundin nur Kopfschmerzen.

Ein Kommilitone habe ihr augenzwinkernd immer wieder Gespräche über eine Verschwörungstheorie aufgedrängt. Demnach stamme das Virus aus einem Geheimlabor und sei von dort auf einen Spezialitätenmarkt in Wuhan übergesprungen, erzählt die 28-Jährige. "Er hat es sicherlich nicht böse gemeint, aber solche Gespräche tun mir weh. Meine Familie ist davon betroffen, für sie ist es kein Spiel."