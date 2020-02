Holt das Skateboard wieder raus, Blink 182 sind zurück!

Die On-Off-Geschichte von Blink 182 ist lang: Ende der Neunziger wurde die Band mit Songs wie "All the small things" oder "What's my age again" berühmt, danach nahm die Band 2005 eine Auszeit. Es folgten diverse Soloprojekte – bis es 2009 eine Reunion gab. Blink gingen wieder auf Tour und veröffentlichten 2011 ein neues Album, "Neighbourhoods".



Ein weiteres Album sollte folgen, bis bekannt wurde, dass sich Frontmann Tom Delonge scheinbar nicht so richtig an den Aufnahmen beteiligen wolle. Seine Kollegen warfen ihn aus der Band, Delonge versuchte, den Rauswurf bei Instagram hartnäckig zu dementieren ("Missverständnisse"). Zu seinem Pech bestätigten Hoppus und Barker den Rauswurf jedoch kurz darauf in einem Interview mit RollingStone.com. Nach einem Drama, das an die Pressekonferenz von Tic Tac Toe erinnerte, gibt es Blink 182 jetzt in neuer Formation.