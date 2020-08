Anstatt eine Tänzerin zu engagieren, zeigt sich Bad Bunny selbst in Drag: zunächst als Hommage an Britney Spears in "Oops! ...I Did It Again", von Kopf bis Fuß in rotem Latex, danach im hautengen Minikleid. Später tanzt er in gewohntem Look, mit Jeans und T-Shirt, mit seinem Drag-Ich, vor dem Neon-Schriftzug "Ni Una Menos" ("Nicht eine weniger"), dem Hashtag der feministischen Bewegung, die seit einigen Jahren in ganz Lateinamerika immer mehr Einfluss gewinnt.

Nur eine Marketing-Strategie?

Nicht zum ersten Mal solidarisiert sich Bad Bunny mit Feministinnen, Feministen und LGBTQ*-Personen und bricht gleichzeitig mit einem stereotypen Männlichkeitsbild, das einige seiner Kollegen anscheinend noch immer fest im Griff hat.