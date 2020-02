Fatoni

Ganz realpolitisch, aber zugleich fiktional geht es in "32 Grad" von Fatoni zu. Ausgangspunkt ist der Wahnsinn, der sich seit Jahren im Mittelmeer zuträgt. Pauschaltouristen treffen in mediterranen Feriendomizilen auf völlig entkräftete Menschen, die vor Tod, Elend und Folter geflohen sind. Fatoni setzt das im Video so originell wie selbstkritisch in fluffige Discobeats und eine Rapform um, die mittlerweile zum Aufregendsten gehört, was deutschsprachiger Rap zu bieten hat.