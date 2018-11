Er wollte einen auf kriminell machen, aber mit der Polizei hat er trotzdem nicht gerechnet: Ein Rapper, 20, aus Rheinland-Pfalz hat am Samstag an einer Tankstelle in Zweibrücken ein Musikvideo gedreht, inklusive Überfall. Der Besitzer der Tankstelle war informiert – nur die Polizei leider nicht.