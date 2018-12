Die Frau vom Checkpoint Charlie und der Junge aus Wien.

Was haben Schauspielerin Veronica Ferres und Dada-Rapper Yung Hurn gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Schaut man sich das Social-Media-Game der beiden Ikonen deutschsprachiger Popkultur aber genauer an, so findet man Gemeinsamkeiten – zum Beispiel die Vorliebe für philosophische Ratschläge und das Teilen ungefilterter Gedanken.