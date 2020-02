Was waren das noch für Zeiten, als Kinder ihre wackelnden Milchzähne mit Bindfäden an einer Tür oder einem Bügeleisen festmachten, um sie dann gewaltsam zu entfernen. In Zeiten von YouTube, Outdoor-Kultur und viralen Videos reicht das natürlich nicht mehr. Dieser Vater ist auf dem besten Wege, mit wenigen Zutaten zu genau so einem Viralhit zu werden.

Man nehme: Seine Tochter, einen losen Zahn, etwas Zahnseide, einen Müsliriegel und eine hungrige Meute Eichhörnchen.

Gaga? Ja. Aber auch effektiv.