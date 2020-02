Das Zusammenleben in einer WG kann so schön sein – aber manchmal braucht man einfach Zeit für sich! Umso besser, dass Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ab und zu nicht da sind. Die Tür geht zu – das heißt FREIHEIT in der Bude!

Endlich Dinge tun, die einem sonst in der WG zu peinlich, riskant oder eklig sind!