Ich wusste schon längst, dass ich nicht hier einziehen wollte, doch sein letzter Satz toppte alles. Zur Verabschiedung meinte er in breitem Fränkisch: "Wissen Sie, als ich zuerst Ihren Namen gelesen habe, hatte ich schon Angst, Sie seien ein Afrikaner, oder noch schlimmer, so ein Chinese – die immer mit ihrem Kommunismus. Aber bei Ihnen hab ich ein gutes Gefühl!"

4 Der Stalker

Erlebt von Max

Ich war auf Wohnungssuche und rief eine Hausverwaltung in Frankfurt an. Der Mann am anderen Ende der Leitung war sehr nett, bot mir seine Hilfe an und bat um meine Handy-Nummer. Die gab ich ihm, er war zuversichtlich, meinte: Ja, wir finden was für dich.