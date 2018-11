"Laaast Christmaaaas I gave you my heaaart!"

Es gibt aber auch Menschen, die sich so sehr auf Weihnachten freuen , dass sie es nicht bis Dezember abwarten können, um die schönen Dinge der Weihnachtzeit zu genießen. Wie den Duft nach Zimt und Mandarinen , kuschelige Weihnachts-Pullover oder "Last Christmas" im Radio zum Beispiel.

Oder bist du die Person, die einen solchen Menschen kennt, der sie von nun an in den Wahnsinn treiben wird?

Du steckst die Halloweendekoration in eine Kiste, löschst die Gruselfilme aus deiner Merkliste auf Netflix und bist ab heute in Weihnachtsstimmung .

Sobald die Tage kürzer werden, deckst du dich mit allem ein, was der Einzelhandel so hergibt und lädst deine Freunde ein. Die perfekte Gelegenheit für dich Tee und Kaffee aus deinen Weihnachtstassen zu servieren und Plätzchen anzubieten. 20 Grad Celsius Außentemperatur und Sonnenschein? Egal. Mehr Zimt!