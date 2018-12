Ihr drückt euch durch die knapp drei Millionen Mitmenschen, die sich an diesem bescheidenen Dienstagabend für die Flucht in eine Parallelwelt entschieden haben. Zwischen erbrochenem Glühwein im Scheematsch und den ersten Takten von "Last Christmas", die über den gesamten Platz schallen, versucht Lisa dir noch das genaue Rezept für dieses tolle Zwiebelchutney zu erklären, das sie als "weihnachtliches DIY" Projekt gestartet hat. Du findest es total albern, aber hoffst heimlich darauf, auch eines geschenkt zu bekommen.

Ihr steht gerade am dritten Stand, der handbemalte Teelichthalter mitsamt Holzschnitzereien verkauft, als – natürlich, denn wie könnte es anders sein – dir der erste Arbeitskollege auf die Schulter tippt. Du führst zehn Sekunden lang gezwungenen Smalltalk mit Phrasen wie "Tja, einmal im Jahr ist das ja auch ganz schön" oder "Nee, ich bin hier auch nur wegen der tollen Kunststände" und siehst begeistert dabei zu, wie der Strom aus Menschen deinen Gesprächspartner langsam weiterdrängt. Irgendeinen Nutzen hat so eine Masseneinstimmung auf die Weihnachtszeit also doch.