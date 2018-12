Haha

Diese Geschichte einer Bahnfahrt an Weihnachten ist das Witzigste, was du heute lesen wirst

Bahnfahrten können ganz schön nerven – vor allem rund um die Feiertage, wenn Tausende Menschen von der neuen in die alte Heimat oder zurück reisen, riesige Koffer voller Geschenke mit sich schleppen und der eigentlich vorgesehene Zug leider durch ein Uraltmodell mit viel weniger Wagen ersetzt wurde.

Ungefähr so ist es einem jungen Mann aus Hamburg ergangen, als er am 24. zu seiner Familie nach NRW fuhr. Auf Twitter erzählt er von seiner Odyssee – die sich bestimmt ganz genau so ereignet hat... 😉

Mit diesem Tweet begann der Spaß: