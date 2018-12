Today

Koblenz verbietet ab Januar Burkinis in Schwimmbädern – erlaubt aber Neoprenanzüge

Hier erklärt die CDU, wie das gehen soll.

In Koblenzer Schwimmbädern sind Burkinis, die von manchen Muslima getragenen Ganzkörper-Badeanzüge, ab Januar verboten. Dann tritt in der Stadt eine Badeverordnung in Kraft, die gerade im Koblenzer Stadtrat beschlossen wurde. Ausdrücklich erlaubt bleiben allerdings sonstige Badeanzüge, lange Badeshorts und sogar Neoprenanzüge. (SWR)

So steht es in einem Antrag von CDU und Freien Wählern, der mit Unterstützung der AfD beschlossen wurde. Mit 24 zu 22 Stimmen konnten die drei Parteien den Antrag am Freitag knapp durchwinken. Seitdem wird in der Stadt darüber gestritten, die Linkspartei will am Donnerstag gegen die neue Regelung demonstrieren.