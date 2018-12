View this post on Instagram

Give your phone a sparkly Christmas makeover with one of our free digital wallpapers. Click the link in bio to download a new wallpaper - a gift from us to you! #lovecg #festivefeeling • • • • #carolinegardner #freedownload #christmaswallpaper #christmasillustration #freebie #makeityourown #wallpaper #illustration #christmastree #calligraphy #handdrawntype #bauble #anerrylittlechristmas #iphone #phonewallpaper #navy #christmastheme #downloadable