Diese großartigen Serien hast du 2018 leider verpasst – und solltest sie dringend nachholen!

Unterschätzt, nicht beworben, vergessen: Verpass' nicht diese Highlights!

Ja, "4 Blocks" war wieder super, "The Marvelous Ms. Maisel" wurde berechtigterweise mit acht Emmys ausgezeichnet und "Maniac" hat so viel Werbung bekommen, dass wirklich alle davon gehört haben. Aber waren diese – zugegeben großartigen – Serien alles, was 2018 zu bieten hatte?

Natürlich nicht!

Denn neben den großen Blockbustern und dem Hype-Stoff, der uns seit Jahren begeistert (wir schauen dich an, "Game of Thrones"), gab es ein paar richtige Geheimtipps in 2018. Einige davon kamen in diesem Jahr raus, andere wurden nun das erste Mal in Deutschland gezeigt und manche haben gerade eine tolle neue Staffel bekommen.

Wir stellen dir sechs unterschätzte Serien vor und verraten dir, wie und wo du sie schauen kannst.