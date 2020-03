Selbst wenn keine Wahlen sind, werde ich in jedem Gespräch gefragt, was ich wählen würde. Auch das nervt mich. Denn eigentlich würde ich gerne die Republikaner wählen, hätten die nicht so einen Vollpfosten als Kandidaten.

Ich bin von der Grundeinstellung her eher konservativ: In den USA bedeutet konservativ nämlich, dass sich der Staat eher aus dem Leben der Menschen raushält, dass der Gedanke der Selbstbestimmtheit und Selbstversorgung eine größere Rolle spielt. Die Demokraten sind hingegen eher dafür, dass sich der Staat in alle Lebensbereiche einmischt. Das mögen die Europäer ja auch ganz gerne, aber ich mag das nicht.

3. Dein Vater ist bestimmt in der Armee, oder?

Das höre ich auch sehr, sehr oft. Alle gehen davon aus, dass meine Eltern zum Militär gehören und wir deshalb hier stationiert wurden – und dass ich als Kind dann hierhin geschleppt worden bin. Ja, solche Amerikaner gibt es natürlich auch in Deutschland. Ich habe mich aber selbst dazu entschieden, weil ich unbedingt in Deutschland studieren wollte – und meine Eltern waren zum ersten Mal in Deutschland, als sie mich hier besucht haben.

4. Aber du hast sicher deutsche Vorfahren?

Wenn ich meinem Gesprächspartner versichert habe, dass meine Eltern nicht zum Militär gehören, werde ich meistens direkt nach meinen deutschen Vorfahren gefragt. Und ich antworte dann: Nee, hab ich nicht! Und machmal fange ich laut an zu lachen – bei so vielen Stereotypen.

Meine direkten Vorfahren sind nicht deutsch: Das sind alles Amerikaner. Irgendwo in meinem Stammbaum gibt es natürlich Deutsche. Ich glaube, jeder Amerikaner hat irgendwelche deutschen Vorfahren – in irgendeiner Generation. Das hat sich ja irgendwann alles vermischt, in unserem Meltingpot.

5. Du schaust doch bestimmt "How I met your mother"?