Um zu beschreiben, was einer Frau aus den USA gerade in ihrem Auto passiert ist, muss man sich erst mal wieder einkriegen: Es. Ist. So. Lustig!



Mehr als 94 Millionen Menschen haben schon gesehen, wie Candace Payne, die in wenigen Stunden zum wohl berühmtesten "Star Wars"-Fan des Internets geworden ist, im Auto sitzt und auf ihre Chewbacca-Maske ausflippt. "Ich würde euch ja gerne sagen, dass ich diese Maske für meinen Sohn gekauft habe, der sie wirklich sehr, sehr gern hätte. Aber, ganz ehrlich, es ist meine", erzählt sie in einem Live-Video auf Facebook.