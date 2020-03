Grün

Weniger Plastikmüll: Hotels wollen auf kleine Shampoo-Flaschen verzichten

Klauen kann man sie dann aber auch nicht mehr.

Diese kleinen Shampoo- und Duschgel-Flaschen sind einfach sehr praktisch. Sie passen in den Kulturbeutel, man kriegt sie durch den Sicherheitscheck am Flughafen und, naja: Sie sind halt sozusagen umsonst, wenn man sie im Hotel versehentlich in den Koffer fallen lässt.

Ach komm, ganz ehrlich: Wer schon mal in einem Hotel war, hat zumindest kurz darüber nachgedacht.