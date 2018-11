Kennst du das Synonym zu diesem Wort?

Fühlen

Eine Frau sucht Jahre später nach ihrer Freundin – Twitter hilft

Die filmreife Story in zehn Tweets

1.Akt: Die Suche nach dem Mädchen ohne Namen.



Was sich in den letzten Tagen auf Briannas Twitter-Profil ereignet hat, erinnert an den Beginn eines Kinofilms. Die 19-Jährige postete zunächst einfach nur ein altes Kinderfoto von sich und einem anderen Mädchen, aufgenommen auf einer Kreuzfahrt auf Hawaii. Und fragte die Community: Wer kennt sie?

Denn mit dem Mädchen hatte sich Brianna sehr gut verstanden, aber nach dem Treffen auf dem Kreuzfahrschiff keinen Kontakt mehr.