Du hast eine neue TV-Show, aber die meisten Menschen in den sozialen Netzwerken lästern nur beherzt darüber. Was tun?

Carsten Maschmeyer hat sich da was überlegt. Der Unternehmer ist bekannt aus der Vox-Show "Die Höhle der Löwen", in der Start-Ups um Geld von deutschen Investoren buhlen. Nun hat Maschmeyer seine eigene Show: "Start Up!" läuft seit drei Wochen auf Sat. 1 – aber nicht ganz so erfolgreich wie DHDL.