Für wen eignet sich das Spiel?

Für größere Gruppen von fünf bis zehn Spielenden, die nichts gegen Zeichenspiele und Bock auf Trashtalk haben. Den gibt’s auf jeden Fall, wenn alle anfangen, sich gegenseitig als "Fake" zu beschimpfen. "A Fake Artist Goes to New York" ist also ein astreines Partyspiel – und passt auch gut zu Silvester.

"A Fake Artist Goes to New York" von Jun Sasaki, Oink Games, fünf bis zehn Spielerinnen und Spieler, circa 16 Euro

2 Just One