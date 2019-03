7 Was wäre eine Eigenschaft von dir, die du unbedingt deinen zukünftigen Kindern vererben wollen würdest? Und welche auf gar keinen Fall?

Im Grunde genommen geht es dabei um nichts anderes als die eigenen Stärken und Schwächen. Was ist einem an sich selbst so wichtig, dass man es genetisch konservieren möchte? Und was würde man seinem eigenen Nachwuchs gerne ersparen? Die Antworten sind eventuell sehr verräterisch, aber genau das macht es ja so interessant.

9 Was würde die perfekte Droge mit dir machen?

Bei dieser Frage soll es nicht um lustige Trips ins Regenbogenland gehen. Viel spannender ist doch, wie man gerne wäre, wenn gewisse Hemmungen oder Stressfaktoren wegfallen würden. Wärst du mit dieser Droge aufgeschlossener? Entspannter? Oder vielleicht eher ernster und zurückhaltender? Wer wärst du, wenn du nicht du wärst?