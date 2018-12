Jane, Sutton und Kat sind beste Freundinnen. Die Sorte beste Freundinnen, die dich aufnehmen, wenn du wegen Bettwanzen aus deiner Wohnung musst. Die mit dir zum Arzt gehen, wenn du richtig Schiss hast und die dir sogar ein Sex Toy aus der intimsten Gegend fischen. Sie sind Mitte 20, leben in New York und arbeiten bei der Frauenzeitschrift "Scarlet". Spätestens jetzt denkt man an "Sex and the City", Girls", oder "Gossip Girl".



Sagen wir es mal so: Auf der Skala hochglanz versus abgeranzt steht "The Bold Type" ziemlich in der Mitte. Diese Mädels essen Instant-Nudeln, teilen sich winzige Wohnungen und haben auch echte Probleme.