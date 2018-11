Kennt wahrscheinlich jeder: Irgendwann in der Adventszeit will die Firma gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt gehen. Der Chef mosert zwar rum ("Glühwein ist verzuckerte Plörre, alles zu laut und eng"), aber irgendwie steht er dann doch mit allen bei verzuckerter Plörre mitten im Gewühl. Irgendwo dröhnt "Last Christmas" aus den Boxen.