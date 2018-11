5 Den Prozess ihrer Scheidung kennst du besser als die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben.

6 Du weißt nicht, nach wie vielen Jahren man Silberhochzeit feiert...

...oder dass es Menschen gibt, die freiwillig so lange zusammenbleiben. Dafür weißt du aber, was unbedingt in einem Ehevertrag stehen sollte, und wie sich das mit dem Sorgerecht verhält.