Wenn ein Dieb also ein Paket vor Robers Haustür mitnahm, konnte er das Paket pausenlos tracken. Beim Öffnen zündete dann die Glitterbombe, alle 30 Sekunden verteilte sich zudem das Brechreiz erregende Furzspray. Und die Diebe? Guckten verdutzt in die Kameras, die alle Aufnahmen sofort in die Cloud hochluden.

Hat das Ganze funktioniert?

Und wie! Rober lud einige Aufnahmen seiner Kameras bei Youtube hoch. Die Ergebnisse sind zum totlachen. Nach dem ersten Erfolg probierte er es immer wieder und lieh das Paket sogar an Bekannte aus. Denn wegen des Pupssprays versuchten die meist im Auto fahrenden Diebe schnell, das Konstrukt wieder los zu werden. Über die GPS-Tracker fand er die Box schnell wieder.