Hier wurde gerade Deutschlands erster AfD-Oberbürgermeister verhindert

Kurz sah es knapp aus.

In Thüringen hätte beinahe Deutschlands erster AfD-Oberbürgermeister regiert. Doch Wähler haben den rechtspopulistischen Kandidaten in einer Stichwahl am Sonntag verhindert. (Wahlen Thüringen)

Der AfD-Kandidat Dieter Laudenbach war gegen den parteilosen Neuling Julian Vornab angetreten.

Beide wollten Oberbürgermeister von Gera werden, kein Vertreter der Volksparteien hatte es in die Stichwahl geschafft.

Nun hat Vornab 69,8 Prozent der Stimmen geholt – mehr als zwei Drittel der Bürger haben also nicht für Rechts gestimmt.