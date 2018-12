Mit den Klatschblätten ist das so eine Sache: Niemand gibt zu, dass er sie gerne liest, aber im Wartezimmer beim Arzt sind sie meist als erstes vergriffen. (Naja, solange man nicht das eigene Geld dafür ausgibt, zählt es ja auch nicht so wirklich.) So ein paar Schlagzeilen über die Stars und Sternchen dieser Welt lesen sich halt einfach gut – und man muss dabei noch nicht einmal selbstständig denken. Was für ein Segen!