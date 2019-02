Streaming

Warum "Aladdin" mit dem Nahen Osten so viel zu tun hat wie "König der Löwen" mit einer Natur-Doku

Disney hat sich alle Mühe mit dem Hauptdarsteller für den neuen "Aladdin"-Film gegeben. 2000 Schauspieler sahen sich die Filmemacher an – bis sie sich endlich für den in Ägypten geborenen und in Kanada aufgewachsenen Mena Massoud entschieden.



Massoud soll nun Aladdin spielen, den Straßenräuber, der mit Dschinnis Hilfe - Spoiler-Alarm - am Ende das Herz der Sultanstochter erobert.