Eine Playlist mit einer Speichelprobe erstellen? Spotify arbeitet jetzt mit einem DNA-Analyse-Büro zusammen

Das Wichtigste in vier Punkten

Es klingt gruselig in so vielerlei Hinsicht: Spotify ist eine Kooperation mit einer DNA-Analyse-Agentur eingegangen und bietet jetzt Playlists auf Basis deiner Gene an (ancestry.com). Was dahinter steckt.

Wie will Spotify eine Playlist auf DNA-Basis erstellen?

Der Kooperationspartner von Spotify ist Ancestry . Das ist einer dieser Anbieter von DNA-Analysen, wie auch MyHeritage oder 23andMe, die ihren Kunden mithilfe einer eingesendeten Speichelprobe aufzeigen wollen, was ihre wahre Herkunft ist: zu wie viel Prozent ist jemand mitteleuropäisch, nordafrikanisch, skandinavisch und so weiter (SPIEGEL ONLINE).



Welche Art Musik ist dabei vollkommen frei, die Playlist kann also alles enthalten von Schlager bis Heavy Metal. Die deutsche Beispiel-Playlist enthält zum Beispiel Tokio Hotel, Wolfgang Lippert, Madsen und Normahl. Die Playlist aus Schweden enthält unter anderem Icona Pop, ABBA und Avicii.



Wie zuverlässig ist diese DNA-Analyse?

Es gibt Wissenschaftler, die nennen diese Art der Ahnenforschung "genetische Astrologie" (Guardian).

Weder die Abgrenzungen der Nationalstaaten noch die Prozentzahlen lassen seriöse Schlüsse von der DNA auf die Geschichte oder Identität der untersuchten Person zu (Stern).

Und erst Recht nicht auf ihren Musikgeschmack.