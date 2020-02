Wer ist Nico Fauser?

Der Autor, Illustrator und Cartoonist. Das hat er sich alles selbst beigebracht. Die ersten Cartoons veröffentlichte er schon mit 15 Jahren in Zeitungen. Sein Markenzeichen sind die dickbauchigen Vögel, die immer wieder in seinen Bildern auftauchen (nicofauser.de) – auch in seinem offiziellen Pressefoto: