Klimaschutz? Aber nur, wenn er sich wirtschaftlich lohnt. Das meint offenbar FDP-Galionsfigur Christian Lindner. Er schlug auf dem Bundesparteitag seiner Partei vor, "Mondays for Economy" zu gründen. Was das liberale Pendant zu den "Fridays for Future"-Protesten sein sollte, hat in den Reihen der eigenen Partei nicht gerade für Aufbruchstimmung gesorgt. Auf Twitter haben sich mittlerweile aber mehrere Tausend Anhänger für eine "Mondays for Economy"-Bewegung zusammengetan.