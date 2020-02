Es lag nur am Alkohol... mehr oder weniger. Daniel Baumbach, Sprecher beim MDR Thüringen Journal, kam beim Vorlesen einer Polizeimeldung zumindest ziemlich aus dem Konzept.

Die Meldung ist simpel: Ein Mann im thüringischen Rudolstadt wurde mit 5,5 Promille (!) von der Polizei angehalten. Er wolle nur seine gestürzte Frau eilig ins Krankenhaus fahren, gab er als Ausrede an. Der Führerschein kam weg, die Anzeige ging raus. Wenig später hielt die Polizei das Auto erneut an – dieses Mal mit der Frau am Steuer. Sie hatte 2 Promille. ("Thüringer Allgemeine")

Das Vorlesen war alles andere als einfach: