Wir wissen endlich, wer den jungen Dumbledore in "Fantastic Beasts 2" spielen wird

Grindelwald, zieh dich warm an!

Albus Dumbledore hat jetzt ein junges Gesicht. Oder ein jüngeres zumindest.

Für die Fortsetzung von "Fantastic Beasts and where to find them" wurde ein Schauspieler gesucht, der Dumbledore in seiner Zeit vor Hogwarts spielt. Der Zuschlag ging an Jude Law, wie das Branchenmagazin "Variety" erfuhr.