In Nordrhein-Westfalen wollte die Polizei eigentlich die Wohnung eines Rockers stürmen. Die schwer bewaffneten Beamten rammten vergangenen Donnerstag in Lüdenscheid frühmorgens die Türen ein und zündeten auf dem Balkon eine Blendgranate – nur um schließlich eine überrumpelte 88-jährigen Frau in ihrem Bett vorzufinden. Offensichtlich hatte sich das Spezialeinsatzkommando (SEK) an der Tür geirrt.