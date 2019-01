Was sie schreibt:

"Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht <3 Das Leben geht weiter 🍀☀️🌸"



"Es geht zum Glück immer weiter und die schönen Momente bleiben Dir im Herzen..."

Typ 4: Die 27-jährige Online-Casino-Zocker, der auf SPIEGEL ONLINE, WELT und BILD heute leider schon alles kommentiert hat.

Das Wichtigste ist für ihn, mehrmals täglich überall seinen Senf dazuzugeben. Die Facebook-Seite von Lena Meyer-Landrut hat er geliked, weil er auch alle anderen deutschen Promis geliked hat. Auf seinem Profilbild ist das Logo seines Fußballvereins und sein Wohnort ist "Geht kein was an". Ihm ist die Trennung eigentlich egal, aber wenn alle so nette Sachen darunter schreiben, muss er mindestens einen Kommentar verfassen, der ein bisschen Ärger macht.

Was er schreibt:

“Wer ist denn Max?”

“China? Sack Reis?”

“Für alle, denen es so furchtbar leid tut und ihre Tränen nicht mehr zurückhalten können, bei Rewe sind diese Woche Taschentücher im Angebot. 😂”

Typ 5: Die 19-Jährige, die ohne Lena Meyer-Landrut nicht mehr leben könnte.

Einmal so sein wie Lena. Das wäre einfach ihr größter Wunsch. Unmengen an kostenlosen Shampoos und Eyelinern zugeschickt bekommen und bei "The Dome" mit Musica.ly-Stars wie Lena und Lisa abhängen. Für sie ist Lena Meyer-Landrut einfach wie eine beste Freundin – und andere Fans ihre Familie. Nur eben im Internet. Und ohne dass sie je ein Wort miteinander gewechselt haben. Sie kommentiert jedes Instagram-Foto und hat nach der Trennung schon mindestens einmal geweint. Das hier ist real.

Was sie schreibt:

"Danke für deine Offenheit, Leni. Auch wenn du auf gar keinen Fall dazu verpflichtet gewesen wärest, das mit uns zu teilen."

"Du bist so eine starke und ehrliche Frau . Dafür lieben wir dich 💗"

"Lena wir sind immer da für dich."