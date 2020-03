Today

IS-Video von Anis Amri aufgetaucht – es zeigt ihn in Berlin-Moabit

Er reiste mit dem Zug von Berlin über Frankreich nach Italien.

Nach dem Tod des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri ist ein Video aufgetaucht, dass dessen Nähe zum "Islamischen Staat" belegen soll. Die IS-nahe Nachrichtenagentur "Amaq" hat das Video am Freitag im Netz verbreitet. Zuvor hatte das italienische Innenministerium bestätigt, dass Amri in der Nacht zum Freitag bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen wurde.

Auf der knapp dreiminütigen Aufnahme schwört Amri dem IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue. Danach sagt er, er wolle Anschläge verüben, um die Luftschläge westlicher Staaten im Nahen Osten zu rächen – und "Schweine-Esser" töten. Das Video wurde am Nordhafen in Berlin-Moabit aufgenommen.