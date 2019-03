Mit dem Rosenmontag erreicht der Karneval in Deutschland seinen Höhepunkt. Und die einen so: "Helau!" und "Alaaf!" Und die anderen so: Hmmm...

Karneval könnte eine schöne, witzige Feier sein.

Ein Fest, bei dem die weniger Mächtigen den Mächtigen einen Spiegel vorhalten. Aber gerade in dieser Hinsicht läuft beim Karneval dieses Jahr einiges schief: Ob Karnevals-Feiern in Wehrmachtsuniform, Bernd Stelters schlechter Witz über Doppelnamen oder auch jetzt jüngst Annegret Kramp-Karrenbauers "Witz" über Intersexuelle.