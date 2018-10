Seit wenigen Tagen ist in Kanada Cannabis vollständig legal. Wer kiffen möchte, kann das jetzt tun. Und wer Gras-Brownies backen will, der kann auch das tun. Maximal 30 Gramm darf man in den meisten Bundesstaaten besitzen, in Quebec dürfen es sogar 150 Gramm pro Haushalt sein.