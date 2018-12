Jeden Monat ein neues Scheißhaus an der Wand? Pfui Spinne, mag jetzt der ein oder andere denken. Tatsächlich ist dies aber einer der gehaltvolleren Kalender in der Liste.



Denn er widmet sich nicht etwa der rissigen Schüssel, die du in Erna’s Bierstübchen immer verfehlst, sondern den Paradiesvögeln und It-Girls unter den Wasserklosetts: Er nimmt uns mit in ein Hochsicherheitsklo in Alcatraz, eine Panoramatoilette und ein Weltraumklo. Ob das schön ist? Ansichtssache. Informativ ist es allemal.

Geeignet für: Alle. Denn, wie heißt es so treffend in der Beschreibung des Kalenders? "Jeder muss mal."