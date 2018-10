Julia ist eigentlich ein schöner Vorname. Kurz, leicht auszusprechen und gar nicht mal so übel im Klang. Man muss den Namen nicht buchstabieren – und wenn man möchte, kann man ihn sogar singen (einfach das "U" in die Länge ziehen!). Wer Julia heißt, muss sich aber auch damit abfinden, das gerade in unserer Generation sehr viele Menschen so heißen.

Wenn du dann auch noch Schmidt oder Meier mit Nachnamen heißt und deinen Namen mal googelst – GUTE NACHT! In deiner Klasse gab es jedenfalls mindestens zwei Personen, die so hießen.

