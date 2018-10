Today

Er fuhr ein Trump-Mobil voller Hass-Aufkleber: 6 Fakten über den mutmaßlichen Paketbomber

Die Festnahme von Cesar S. bringt den Präsidenten in Bedrängnis. Dessen Reaktion macht es nicht besser.

Die Suche nach dem Paketbomber in den USA hat ein Ende. Die Polizei hat am Freitag Cesar S. in Florida festgenommen und angeklagt. Ihm drohen 58 Jahre Haft.

Der 56-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, 14 Paketbomben an 12 Trump-Kritiker und Medienleute verschickt zu haben. Darunter waren ein CNN-Moderator, Barack Obama und die Clintons. Was wir bisher über Cesar S. wissen:

1 Er ist Trump-Fan